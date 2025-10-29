Racing busca la hazaña ante Flamengo para llegar a la final de la Copa Libertadores

Racing Club y Flamengo se enfrentan esta noche, desde las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. Tras caer 1-0 en la ida en el Maracaná, el conjunto argentino buscará una remontada histórica ante el poderoso elenco carioca para volver a una final continental después de casi seis décadas.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega a este encuentro como uno de los más destacados del torneo y con la ilusión intacta. Durante el fin de semana no tuvo actividad por las elecciones legislativas, pero recibió una mala noticia: Santiago Sosa deberá ser operado por una fractura en el seno maxilar superior derecho, producto de un choque con Marcos Rojo, por lo que será baja obligada.

A pesar del golpe anímico, el plantel se mostró enfocado. En los días previos, se viralizó un audio de Costas arengando a los hinchas:

“Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo, ¡la Academia carajo!”.

La Academia afronta su partido más importante del siglo XXI, buscando llegar a la final del torneo más prestigioso del continente por primera vez desde 1967, año en que se consagró campeón de América y del mundo.

Del otro lado, el Flamengo de Tite llega golpeado tras perder 1-0 frente a Fortaleza por el Brasileirao, resultado que lo relegó de la cima del torneo. Aun así, el equipo brasileño mantiene su solidez defensiva: solo cinco goles en contra en toda la Copa Libertadores.

El Mengao tampoco contará con Pedro, una de sus figuras, quien sufrió una fractura en el antebrazo y quedó descartado para este duelo clave.

El ganador de esta llave se clasificará a la gran final de la Copa Libertadores, prevista en Lima (Perú), y esperará al vencedor del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que se define este jueves, con ventaja de tres goles para los ecuatorianos.