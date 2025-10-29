Finalizó el escrutinio en Legislatura 

En breve se conocerán los datos finales de las elecciones del 26 de octubre

La justicia federal y la secretaria provincial procesan los datos para concluir el recuento definitivo de cada una de las categorías.

Este miércoles en horas del mediodía se dio por finalizado en Legislatura el escrutinio de cada una de las actas de las mesas en las que se votó en Chubut el último 26 de octubre.

Ahora la secretaria electoral del juzgado federal aguarda la comunicación de la Cámara Nacional Electoral respecto al voto de los privados de libertad y de los electores en el exterior.

Una vez concluido el procesamiento, desde la justicia electoral federal se notificará a las agrupaciones políticas y luego se harán públicos los datos en la categoría Diputados Nacionales.

Mientras que la Secretaría Electoral que conduce Alejandro Tullio presentará un informe final al Tribunal Electoral Provincial este viernes y una vez aprobado, dará a conocer los resultados de cada una de las categorías, es decir, Referéndum Provincial, Referéndum Municipal, y elecciones a Consejeros Populares de la Magistratura en Trelew y Esquel.