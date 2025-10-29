El Concejo ya analiza el presupuesto 2026

El proyecto ingresó hoy, junto al convenio por la obra de descarga al mar del canal de la Roca

Con un cálculo del orden de los 305 mil millones de pesos, la previsión de gastos y recursos marca un crecimiento estimado en el orden del 25,8 % en relación al presupuesto previsto para este 2025 en curso. Salarios, Obra Pública y el sostenimiento del transporte público y la Higiene Urbana continúan centralizando los esfuerzos públicos.

El Concejo Deliberante concretó esta tarde la ultima sesión ordinaria del mes de octubre, y en la jornada ingresaron los proyectos clave que concentrarán los análisis parlamentarios de las últimas semanas del año: Presupuesto 2026 y Ordenanza Tributaria Anual. Ambas ordenanzas, cabe recordar, son tratadas en doble lectura y sometidas a consideración en audiencias públicas.

Como se mencionó, el monto global previsto contempla una variación del 25,82% sobre el presupuesto de este año, lo que se traduce en un crecimiento prudente, aunque también implica pérdida de poder adquisitivo para un municipio que mantiene su autonomía fiscal, el sostenimiento de programas sociales y de salud, y prevé una inversión en obra publica del orden de los 50.000 millones.

Además, el sostenimiento del transporte publico y el servicio de higiene urbana siguen siendo clave en la administración, que destinará unos 71.000 millones al rubro que los contiene, incluyendo las previsiones para nuevos costos implícitos en las licitaciones en curso, y sus variaciones a lo largo del año.

La administración prevista para 2026 otorga centralidad también al personal municipal, que tiene la mayor participación en el presupuesto, masa salarial que se sostiene con recursos propios.

DESCARGA AL MAR DEL CANAL DE LA ROCA

Ingresó formalmente a comisión el convenio para ejecutar la obra de descarga al mar del canal de la Avenida Roca, una ejecución urgente para mitigar los efectos de grandes lluvias en la ciudad. Si bien se trata de presupuestos multimillonarios, el ejecutivo municipal garantizó el 50% de los fondos necesarios en un convenio de cooperación rubricado con Provincia, que se compromete a aportar el financiamiento restante. El aval legislativo es un requisito clave para iniciar las obras.

Por otra parte, los ediles aprobaron hoy la ordenanza que regula el uso de espacio público en la Costanera céntrica, para la botadura y navegación turística. Esta normativa resulta fundante para el turismo de embarque y avistajes en nuestras costas.

También se sancionó de manera unánime la creación del registro de inmuebles con piscinas para eventos sociales, en resguardo de las condiciones de seguridad y sanidad de los usuarios; se aprobó la regulación de escuelas de conductores particulares y se aprobó la creación de un programa de demarcación de sendas peatonales, entre otros proyectos.