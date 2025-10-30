La SCPL advierte sobre difusión de corte de agua que es falso

Ante la circulación de información falsa relacionada con el Servicio de Agua, expresamos a nuestros asociados y a la comunidad en general que los únicos canales oficiales de comunicación de la SCPL son:
• Redes sociales: @scplcoop (Facebook, Instagram y Threads) y @SCPL_Coop (X/Twitter)
• Sitio web oficial: scpl.coop
• Centro de Atención de Servicios al Asociado (CASA): 406-2020
• Asistente virtual Lara, disponible por WhatsApp al 297 526 0760
Reiteramos que toda información difundida por canales ajenos a los mencionados carece de validez oficial y constituye desinformación.