Luque en Sarmiento: “Tenemos que volver a enamorar al pueblo”

El diputado nacional electo realizó su primera actividad tras haber obtenido una de las dos bancas en disputa para representar a Chubut en el Congreso. Recorrió distintos puntos de la ciudad y mantuvo un encuentro con los candidatos a concejales por Frente Unidos Podemos, acompañado por el viceintendente de la ciudad Emanuel Venter Jenks.

Juan Pablo Luque visitó este martes la localidad de Sarmiento en donde recorrió la escuela la Escuela de Formación Integral 534, la primera con orientación en Agroturismo en la provincia y mantuvo una charla mano a mano con el director, Lucas Figueroa quien planteó los desafíos que enfrenta la institución y recorrió con Luque los talleres que llevan adelante.

Juan Pablo también estuvo con integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) en Sarmiento donde se trataron distintos temas relacionados a la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la Educación, las problemáticas frente al reclamo salarial y el impacto de las pérdidas de los puestos de trabajo en el petróleo que también afecta la ciudad.

Más tarde, Luque visitó el Club Deportivo Sarmiento donde se encontró con el reciente asumido presidente del Club, Jorge Mario Muñoz, y dialogaron sobre las proyecciones del club y los planes en adelante para la nueva conducción.

*Respaldo a concejales*

Luque participó también de un acto en las puertas de la sede del Partido Justicialista en la que manifestó su respaldo a los candidatos por el frente Unidos Podemos, Ana Reyes, Francisco Jaramillo y Liliana Jenks.

“Tenemos que estar muy contentos por la tarea realizada en cada uno de nuestros pueblos y ciudades de la provincia de Chubut, que está habiéndonos enfrentado contra los aparatos más grandes a nivel nacional, con un gobierno nacional que tiene una estructura enorme, con un gobierno provincial que lleva adelante la campaña más sucia, más repugnante, más oscura de la historia de la provincia de Chubut” recordó Luque.

El diputado Nacional electo señaló que “el desafío que tenemos aquí en Sarmiento, en esta elección que por primera vez” y destacó que “estamos para acompañar, sobre todo a Ana, Francisco, a Liliana, a cada uno de nuestros compañeros y compañeras que han decidido llevar adelante este proyecto y esta propuesta que nos obliga a todos a empezar a comprometernos un poco más, a poder hacer un esfuerzo”.

Convocó a “convencer a la mayor cantidad de sarmientinos y sarmientinas posibles para que nos acompañen en las urnas” y “explicar lo que está pasando en nuestro país y particularmente lo que nos está pasando en la provincia del Chubut”.

Agradeció la presencia del dirigente de la UOCRA, Raúl ‘Conejo’ Silva “por jugártela junto con cada uno de los compañeros. Gracias a todos los que nos acompañan en las operaciones de la UOCRA, cada uno de los militantes y agrupaciones que hoy acompañan aquí en Sarmiento”.

“Sarmiento es una de las ciudades más importantes de la provincia del Chubut, con muchos proyectos y desafíos por delante, con más oportunidades de crecimiento desde el punto de vista productivo” aseguró Luque, quien destacó que se trata de una localidad que “ha diversificado su matriz y para eso es importantísimo que tenga un proyecto político que intente continuar y defender desde las bancas del Consejo Deliberante la voz de muchos vecinos y vecinas que tienen la necesidad de ser escuchados”.

Destacó la importancia del acompañamiento a los candidatos del Frente Unidos Podemos para “poder lograr que esta renovación de las bancas del Concejo Deliberante le dé esa representatividad para volver a recuperar la confianza y la credibilidad por parte de los vecinos”.

“La Argentina está dando un mensaje objetivo después de las elecciones de este domingo que es realmente muy complejo y hay que interpretarlo de esta manera. Tenemos que volver a enamorar al pueblo, tenemos que volver a recuperar la credibilidad y tenemos que hacer una autocrítica desde la política de entender que algo venimos haciendo mal” observó Luque.