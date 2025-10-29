Close Menu
miércoles, octubre 29
Miércoles templado y con viento moderado en Comodoro Rivadavia

La jornada se presenta mayormente nublada, con ráfagas de hasta 50 km/h del sector oeste y temperaturas que rondarán los 22°C. No se esperan precipitaciones durante todo el día.
 El Servicio Meteorológico Nacional informa que este miércoles 29 de octubre la ciudad tendrá una jornada mayormente nublada y templada, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima prevista de 22°C.

Durante la mañana, la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. Los vientos soplarán del sector oeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

La humedad relativa se mantiene en torno al 37%, la presión atmosférica es de 1010.9 hPa, y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros.
El sol salió a las 06:11 y se pondrá a las 20:17.

Pronóstico extendido para los próximos días

  • Jueves: Mín. 12°C / Máx. 21°C — parcialmente nublado.

  • Viernes: Mín. 12°C / Máx. 17°C — leve descenso de temperatura.

  • Sábado: Mín. 10°C / Máx. 18°C — algo nublado.

  • Domingo: Mín. 8°C / Máx. 14°C — viento y descenso térmico.

  • Lunes: Mín. 9°C / Máx. 12°C — jornada fría y ventosa.

  • Martes: Mín. 9°C / Máx. 11°C — ambiente fresco y estable.

