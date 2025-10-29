Miércoles templado y con viento moderado en Comodoro Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional informa que este miércoles 29 de octubre la ciudad tendrá una jornada mayormente nublada y templada, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima prevista de 22°C.
Durante la mañana, la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. Los vientos soplarán del sector oeste, con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
La humedad relativa se mantiene en torno al 37%, la presión atmosférica es de 1010.9 hPa, y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros.
El sol salió a las 06:11 y se pondrá a las 20:17.
Pronóstico extendido para los próximos días
-
Jueves: Mín. 12°C / Máx. 21°C — parcialmente nublado.
-
Viernes: Mín. 12°C / Máx. 17°C — leve descenso de temperatura.
-
Sábado: Mín. 10°C / Máx. 18°C — algo nublado.
-
Domingo: Mín. 8°C / Máx. 14°C — viento y descenso térmico.
-
Lunes: Mín. 9°C / Máx. 12°C — jornada fría y ventosa.
-
Martes: Mín. 9°C / Máx. 11°C — ambiente fresco y estable.