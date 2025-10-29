El conmovedor mensaje de la hija de Juana Morales: “La desaparición de mi mamá me puso frente a un dolor que no puedo describir”

En medio de los días más difíciles desde la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder, su hija Aldana Botha publicó un sentido mensaje en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y destacando la fuerza colectiva que sostiene la búsqueda.

“Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón. Estos días fueron de los más difíciles de mi vida. La desaparición de mi mamá me puso frente a un dolor que no puedo describir con palabras. Pero en medio de todo ese dolor, apareció el amor y la solidaridad de muchísimas personas”, escribió.

Aldana remarcó que cada mensaje, aporte o gesto de acompañamiento le da fuerzas para continuar:

“Cada mensaje, cada oración, cada gesto me sostiene cuando siento que no puedo más. Gracias a los que estuvieron desde el día 1, a los que me ayudaron sin conocerme, que caminaron conmigo al campo, a los cerros, a la playa, a los que pusieron sus camionetas, sus motos, su tiempo y su dinero”.

La joven también agradeció especialmente a quienes se contactaron para colaborar con vales de combustible, un recurso fundamental para sostener los rastrillajes diarios que realiza la familia junto a voluntarios en los alrededores de Pampa Salamanca, Rocas Coloradas y Caleta Córdova.

“Su apoyo y la ayuda de Dios es lo que me permite seguir y no sentirme sola. No hay palabras suficientes para agradecer todo lo que se están moviendo. La búsqueda sigue”, concluyó.

El mensaje, acompañado por un emoji de corazón remendado y una foto de Juana, generó una gran repercusión y decenas de mensajes de aliento.

Mientras tanto, la búsqueda continúa con operativos coordinados por la División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut, con apoyo de Canes y voluntarios locales, bajo la supervisión del subcomisario Patricio Rojas.