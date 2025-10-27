La hija de Pedro Kreder pidió ayuda para trasladar caballos del Cordón Forestal a Caleta Córdova

En las últimas horas, Gabriela Kreder, hija de Pedro Kreder, el vecino desaparecido junto a Juana Inés Morales, publicó un pedido solidario en sus redes sociales que rápidamente comenzó a circular en Comodoro Rivadavia. En su mensaje, explicó la necesidad urgente de conseguir un transporte para trasladar los caballos del Cordón Forestal a Caleta Córdova, ante la falta de medios logísticos disponibles para hacerlo.

“Necesitamos conseguir un transporte para trasladar los caballos del Cordón Forestal a Caleta Córdova. No hay cómo llevarlos, por favor necesitamos que los caballos estén allá temprano. Desde la Montada tampoco disponen de los medios. Desde ya, muchas gracias”, escribió la joven.

El pedido despertó la solidaridad de numerosos vecinos y grupos de voluntarios que vienen acompañando a la familia en las tareas de búsqueda de Pedro y Juana, desaparecidos desde hace casi dos semanas. Los caballos, que forman parte del entorno familiar, permanecen en el Cordón Forestal y necesitan ser trasladados a un sitio más seguro y accesible.

Desde la Sección Montada de la Policía del Chubut informaron que actualmente no disponen de vehículos para realizar el traslado, por lo que se solicitó la colaboración de transportistas o vecinos que puedan brindar asistencia.