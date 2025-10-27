¡Alza histórica: Acciones y bonos argentinos saltan 50% afuera, dólar en picada!

El mercado reaccionó con euforia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Los bonos argentinos subieron hasta un 18%, y las acciones en Wall Street arrancaron la semana con alzas de hasta 46%. El dólar oficial bajó fuerte, abriendo a $1440 en el Banco Nación, $115 menos que el viernes anterior.

Milei destaca la caída del riesgo país

El presidente Javier Milei comentó en una entrevista: “Las acciones y los bonos suben, el riesgo país cae hoy a 680 puntos. Efectivamente, se ha disipado fuertemente el riesgo de la vuelta del populismo”.

Subas en acciones argentinas

En el premarket, los ADRs líderes fueron Banco Supervielle (15,90%), Banco Galicia (12,90%), YPF (11,99%), Irsa (9,25%) y BBVA (6,92%). Tras la apertura, Banco Supervielle subió 46,5%, BBVA 42,04% y Banco Macro 41,96%.

Bonos y riesgo país

Los bonos ganaron entre 20% y 22%, impulsados por la expectativa de recompra anunciada por el Gobierno. El riesgo país se mantiene por encima de 1000 puntos.

Dólar en baja

El dólar oficial abrió a $1440, con bajas en bancos como Galicia ($1400) e ICBC/BBVA ($1425). El blue cotiza a $1410. En el mayorista, bajó a $1355, alejándose del techo de la banda ($1494,04). Los financieros MEP y CCL están a $1370 y $1373.

El tipo de cambio oficial abrirá este lunes a $1515 en las pantallas del Banco Nación. (Foto: Adobe Stock)

Gobierno defiende el plan económico

El ministro Luis Caputo aseguró que el dólar se mantendrá en las bandas y el programa continúa sin cambios. El designado canciller Pablo Quirno agregó: “No hay incertidumbre. No hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023”. Sobre el mercado, dijo: “Hay que darles tranquilidad”.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/10/27/tras-la-victoria-de-lla-en-las-elecciones-crece-la-expectativa-por-la-reaccion-del-mercado-este-lunes/