Tragedia desgarradora: Quiénes eran los 9 jóvenes que perdieron la vida en el accidente de Misiones

La provincia de Misiones está de luto tras la tragedia ocurrida en la madrugada del domingo en la Ruta Nacional 14, cerca de Campo Viera y Oberá. Un micro de la empresa Sol del Norte chocó contra un Ford Focus y cayó desde un puente al arroyo Yazá. El accidente dejó nueve víctimas fatales (seis hombres y tres mujeres, de 19 a 34 años) y 29 heridos, varios en estado crítico. Cuatro de los fallecidos eran estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que suspendió actividades y decretó duelo.

El accidente en medio de la niebla

Ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada, con niebla densa que reducía la visibilidad. El micro, que iba de Oberá a Puerto Iguazú, impactó de frente con el auto, rompió el guardarraíl y cayó varios metros al arroyo. El Ford Focus quedó destrozado en la banquina.

“Escuchamos un estruendo y luego gritos. Fue terrible, no se veía nada por la niebla”, contó un vecino cercano. Vecinos, bomberos voluntarios, policía y equipos médicos participaron en el rescate, que duró más de cinco horas.

Las víctimas: Nombres y edades

La Policía confirmó las identidades de los fallecidos, trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para autopsias. Según el diario El Territorio, son:

Gabriela Paola García (26), de Oberá.

Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.

Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus, de Oberá.

Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.

Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar.

Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.

Enzo León (19), de Eldorado.

Brian Hobos (19), de Wanda.

Estudiantes de la UNaM entre las víctimas

Cuatro víctimas estudiaban en la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM. La institución suspendió clases y expresó dolor: “El dolor es inmenso, pero creemos que la mejor manera de honrar su paso por la universidad es recordarlos con amor y compromiso”, dijo el Centro de Estudiantes.

Historias personales

Cada víctima tenía una vida llena de sueños. Elian Alvez (25), de El Alcázar, volvía de votar y estaba casado recientemente. Enzo León (19), de Eldorado, cursaba Ingeniería. Magalí Amarilla (22) estudiaba diseño y participaba en actividades solidarias. Katia Bupvilofsky (24) soñaba con enseñar arte.

El audio del conductor

El conductor del Ford Focus, Rafael Ortiz (34), envió un mensaje de voz minutos antes: “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”. Su celular se analiza; se sospecha alcohol. La investigación continúa por homicidio culposo múltiple.

Rescate y heridos

Los 29 heridos, de 5 a 67 años, fueron llevados a hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas. 21 permanecen internados. “La escena era devastadora. El micro estaba semisumergido y muchos pasajeros atrapados”, dijo un bombero.

Duelo provincial

El Gobierno decretó tres días de duelo, con banderas a media asta. El gobernador Hugo Passalacqua expresó: “Acompañamos en el dolor a las familias. Toda Misiones está de luto”. La comunidad realizó misas, velas y marchas.

