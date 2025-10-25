¡De Peso Pluma a Yamie Safdie: ¡Los looks que deslumbraron en los Latin Billboard Awards!

Los primeros 25 años de los Latin Billboard Awards arrancaron este jueves con un espectacular desfile de estrellas por la alfombra azul. La noche estuvo llena de color, brillos metálicos y contrastes de estilos, con diseños que destacaron por mostrar mucha piel y elegancia.

Entre los outfits más destacados estuvo la ex Miss Universo mexicana Andrea Meza, con un vestido de noche blanco y negro que sorprendió con un profundo escote.

Emilia Mernes optó por un corset-short blanco bicolor, generando un gran impacto.

Más clásica y llena de pedrería brilló la argentina Yami Safdie, con un vestido largo semitransparente.

Peso Pluma, uno de los más nominados y ganador del Premio Vanguardia, llegó en esmoquin con camisa abierta y lazo desamarrado. Su pareja, la artista Kenia OS, lució un body de pedrería negra con falda de red y una boa azul de plumas.

“Me emociona mucho recibir este premio porque siento que es un reconocimiento para toda la industria del regional mexicano”, dijo Peso Pluma, quien además llevaba el pelo casi al ras.

Laura Pausini, premiada como Ícono, eligió un vestido negro de encaje con top de pedrería a juego.

Daddy Yankee apareció elegante en negro, con traje de chaqueta y pantalón adornado con canutillos y una flor bordada.

La edición 2025 se celebra en el teatro James Knight Center de Miami, con Bad Bunny y Karol G como los más nominados, quienes brillaron por su ausencia en la alfombra azul.

Fuente:https://tn.com.ar/estilo/moda/2025/10/24/de-peso-pluma-a-yamie-safdie-los-artistas-se-lucen-con-sus-mejores-looks-en-los-latin-billboard-awards/