Iturrioz: “La hipótesis más fuerte sigue siendo la pérdida intra accidental”

En diálogo con la prensa, el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, afirmó que la hipótesis principal en la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) continúa siendo la pérdida intra accidental, y remarcó que no hay indicios objetivos de violencia.

“La camioneta se procesó en el lugar sin que nadie la toque. Intervino Policía Científica y no había ningún signo de violencia ni manchas hemáticas. Todo estaba prolijo, como si no hubieran llegado a utilizar los elementos que llevaban”, detalló el funcionario.

Iturrioz explicó que se verificaron denuncias anónimas sobre presuntas actividades delictivas en la zona cercana a la escollera de Caleta Córdova, pero no se hallaron indicios relevantes.

“Recorrimos todo el sector y no hubo ninguna novedad. Los refugios estaban normales. La denuncia al 134 fue chequeada, pero no tenía sustento”, indicó.

La búsqueda continúa

El ministro adelantó que el operativo se trasladará mañana a otro sector, dada la amplitud del terreno, y que el rastrillaje cuenta con la participación de alrededor de 200 personas entre policías, bomberos, canes y equipos especializados.

“Hay zonas muy escarpadas donde trabajan grupos de rapel . No cualquier persona puede ingresar. Mañana vamos a marcar nuevas coordenadas y seguir avanzando”, precisó.

También señaló que Prefectura Naval colabora con sobrevuelos y que se evalúa el uso de drones con inteligencia artificial para detectar posibles figuras humanas en la zona.

Sin evidencia de terceros

Consultado sobre la posibilidad de intervención de terceros, Iturrioz fue categórico:

“El sistema AFIS no arrojó huellas de otras personas dentro de la camioneta. Solo las de los ocupantes. Las supuestas pisadas que se hallaron en el lugar resultaron ser de un grupo de runners que habitualmente transita esa zona.”

Asimismo, desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre avistamientos o denuncias no comprobadas:

“Todo eso fue chequeado. Las cámaras confirman que la camioneta salió de la ciudad el sábado por la mañana y nunca regresó.”

Balance y recursos

El ministro destacó la colaboración de distintos organismos, aunque cuestionó el accionar del Ejército:

“Nos prestaron transporte, pero cobraron el combustible. Eso no es colaborar. Prefectura, en cambio, sí lo hizo dentro de sus posibilidades.”

Finalmente, Iturrioz recordó que Comodoro Rivadavia registra actualmente 22 personas desaparecidas, y valoró la cooperación del municipio en este caso:

“A diferencia de otros episodios, ahora contamos con apoyo logístico, cuatriciclos y viandas. Vamos a seguir buscando hasta agotar cada hipótesis.”