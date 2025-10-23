El fiscal Cristian Olazábal confirmó que se amplía la búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder: “Hay zonas donde el personal trabaja a pie entre grietas”

El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, brindó detalles sobre el avance de la investigación por la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder, las dos personas buscadas intensamente desde principios de octubre en la zona norte de la ciudad.

En declaraciones a la prensa, Olazábal confirmó que el operativo fue redirigido hacia nuevas áreas, luego de haber rastrillado sin éxito el sector de Rocas Coloradas, donde fue hallada la camioneta Toyota Hilux en la que se movilizaba la pareja.

“Se decidió redirigir el operativo hacia otra zona, en función de algunos rumores y datos que indicaban la posibilidad de que hayan estado allí pasando el día. Lo que podemos descartar es que los cuerpos no aparecieron en ese lugar”, explicó el fiscal.

El funcionario judicial detalló además que el helicóptero del Ejército se encuentra fuera de servicio, y que el de Prefectura Naval Argentina ya agotó las horas de vuelo disponibles, por lo que el trabajo se concentra actualmente en tierra.

“Son recursos costosos, por eso se prioriza su uso en momentos claves. Hay personal joven que está ingresando a pie en zonas de difícil acceso para explorar grietas y cavidades naturales donde podría haber indicios”, señaló Olazábal.

Respecto de las pericias científicas, el fiscal indicó que aún no se puede confirmar que las personas que viajaban en la camioneta fueran efectivamente Morales y Kreder:

“Eso sigue siendo materia de investigación. Hay análisis en curso que deben determinarlo de forma concluyente”, precisó.

El fiscal jefe también confirmó que se manejan dos hipótesis principales: la de homicidio y la de desaparición de personas, sin descartar otras líneas de investigación.

“Estamos recibiendo información constantemente. Algunas versiones pueden tener valor, otras son solo rumores. Por eso cada dato se verifica antes de ser incorporado a la causa”, remarcó.

Sobre las imágenes de cámaras de seguridad, Olazábal reconoció que existen varios registros en análisis, aunque aclaró que “ninguno permite confirmar con certeza que ambos estuvieran dentro del vehículo al momento de su paso por Caleta Córdova”.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia y la Policía del Chubut, con la participación de Búsqueda de Personas, Criminalística, División Investigaciones y Defensa Civil.