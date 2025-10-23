Gustavo Fleitas fue elegido nuevo rector de la UNPSJB

En una jornada democrática con amplia participación, Gustavo Fleitas, decano saliente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, fue elegido como nuevo rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) al obtener 39 votos.

Desde la comunidad universitaria destacaron su liderazgo, compromiso institucional y visión federal, valores que marcarán el rumbo de esta nueva etapa de gestión. Fleitas cuenta con una amplia trayectoria dentro del ámbito académico y de la gestión universitaria, y su elección representa la continuidad de un proyecto centrado en la consolidación de una educación pública y con alcance regional.

El nuevo rector también presidió el Consejo Permanente de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Públicas, espacio desde el cual impulsó el protagonismo de la Patagonia en el sistema universitario nacional.

En la elección, su competidora, Cristina Massera, obtuvo 27 votos, mientras que se registraron tres sufragios en blanco.

Con esta designación, la UNPSJB inicia un nuevo capítulo institucional, con el desafío de seguir fortaleciendo su rol en la educación pública, inclusiva y federal.