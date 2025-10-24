Heredia: “La reforma que han propuesto con los fueros es inoperante”

Raúl Heredia, abogado constitucionalista, manifestó a ABC Radio por FM Records respecto del plebiscito sobre los fueros que “La gente no tiene ni idea de qué se trata. Se trata de una reforma constitucional y han avanzado en una enmienda constitucional creyendo que era una cuestión menor para modificar dos artículos. Lo hicieron entre gallos y medianoche en una sesión extraordinaria del 27 de febrero, sin ninguna necesidad ni urgencia”.

Posteriormente agregó que “En el debate el Dr. (Juan Horacio) Pais dejó en claro que no se sabía de qué se trataba y pidió que pasara el tema a comisión. La sesión continuó y se sancionó tratándose de una norme que nadie reclamó. El gobernador se levantó un día y mandó a hacer eso diciendo que el pueblo está cansado de privilegios, pero se trata de una reforma constitucional que modifica el sistema normativo y si se hace casi escolarmente como ahora se conmueve todo el sistema”.

Para Heredia, “La reforma que han propuesto es inoperante. Ellos creen que han sancionado la derogación de la inmunidad de arrestos de legisladores, sindicalistas, jueces y fiscales. En realidad, que están haciendo es modificar la inmunidad de proceso que es algo que no existió nunca en la provincia de Chubut”.

El constitucionalista subrayó que “Están haciendo una reforma que no tiene ninguna operatividad porque ya existe la posibilidad que las causas penales se inicien, desarrollen y haya condenas penales contra funcionarios que tengan fueros. Por más que apruebe el pueblo esta reforma no han tocado la inmunidad de arresto y entonces imperan los artículos 251 y siguientes que nos los tocan. No va haber ningún juez que aplique lo que ellos creen que ha hecho”.

Respecto a la Causa Emergencia Climática y el allanamiento al ex secretario de Hacienda, German Issa Pfister, expresó que “Los jueces Caviglia y Tasselo han vuelto a hacer las cosas como corresponden, han defendido las garantías constitucionales. La forma circense que se utilizó en el marco de la campaña electoral, en la que al parecer no les dan bien los números. Después de años y años que tiene esta causa el fiscal no ha podido precisarle al juez qué es lo que pide”.

Luego agregó que “El fiscal no tiene ningún recurso para ir al Tribunal. Yo leí la decisión es realmente una aberración porque dice el Tribunal, en una calamitosa decisión, que el juez no se ha tenido a los argumentos de la defensa; pero no explica se aboca al conocimiento de una causa”.