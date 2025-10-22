Un vehículo volcó en la Ruta 39, a la altura del ingreso al barrio Padre Corti

Personal de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo intervino este miércoles 22 de octubre, alrededor de las 07:10 horas, ante el vuelco de un vehículo en la Ruta 39, a la altura del ingreso al barrio Padre Corti, en Comodoro Rivadavia.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una Renault Duster que había quedado volcada sobre la banquina, con daños visibles en el tren delantero y la carrocería.

El conductor, identificado como V.G.E., de 39 años, manifestó que circulaba de oeste a este cuando, por motivos que aún se desconocen, perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco.

El control de alcoholemia realizado por personal policial arrojó resultado negativo, y el conductor presentó toda la documentación correspondiente del rodado.

En el lugar trabajó también una ambulancia , quien examinó al conductor y determinó que no era necesario su traslado al hospital, ya que no presentaba lesiones.

La Policía de Chubut labró las actuaciones correspondientes y retiró el vehículo de la calzada para restablecer la normal circulación en la zona.