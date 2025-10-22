Desbaratan tres bunkers de droga en el operativo “Barrios Seguros del Km 8”

Un importante operativo antidroga se desarrolló este martes 21 de octubre en Comodoro Rivadavia, donde la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, en conjunto con la Fiscalía Federal, logró desarticular tres centros de venta de estupefacientes en el marco del operativo denominado “Barrios Seguros del Km 8”.

Las tareas, que se extendieron entre las 06:00 y las 15:00 horas, incluyeron tres allanamientos simultáneos en los barrios Kilómetro 8 y Estándar Norte, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737, que penaliza el comercio de drogas al menudeo. La investigación está a cargo del Fiscal General Dr. Sánchez y la Auxiliar Fiscal Dra. Sandoval.

Durante los procedimientos, el personal policial de la Sección Antinarcóticos, con apoyo de canes entrenados, detectó tierra removida en el patio trasero de uno de los domicilios allanados. Al excavar, hallaron dos bultos envueltos en nylon y aluminio que contenían clorhidrato de cocaína en piedra, lista para ser fraccionada.

Como resultado del operativo, se secuestraron:

Más de 400 gramos de clorhidrato de cocaína

Cannabis sativa fraccionada

Potes de creatina , usados para estirar la droga

Tres balanzas de precisión digitales

$450.000 en efectivo

Municiones de distintos calibres (escopeta y pistolas automáticas)

Dos cargadores, uno marca Bersa y otro sin identificación visible

Además, fue detenido un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional Séptima y permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención ante el Juez Federal de Garantías.

El operativo contó con la participación del grupo especial GEOP, la Sección Antinarcóticos y la Comisaría Séptima, bajo la conducción de los subcomisarios Daniel Debis y Damián Tranma.

Desde la Dirección de Policía Judicial destacaron que esta acción se enmarca en las políticas del Ministerio de Seguridad del Chubut, destinadas a combatir el narcomenudeo y reforzar la presencia del Estado en barrios vulnerables.