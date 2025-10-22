¿Cuánto cobran realmente las autoridades de mesa en elecciones 2025? Ni 100 mil ni 200 mil: la verdad impactante

Miles de argentinos mayores de 18 años, que no están afiliados a ningún partido político, han sido convocados para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Más allá del deber cívico, esta tarea incluye una compensación económica: un viático por su jornada de trabajo.

Estas elecciones renovarán parcialmente las Cámaras de Diputados (127 bancas) y de Senadores (24 escaños), reconfigurando las fuerzas entre oficialismo y oposición en el Congreso.

¿Cuánto pagan exactamente?

Las autoridades de mesa recibirán un viático de 40.000 pesos por dedicar su domingo a supervisar la votación. Además, si completan la capacitación previa obligatoria, obtendrán otros 40.000 pesos. El monto máximo posible asciende a 80.000 pesos.

El pago se deposita en la cuenta bancaria que cada autoridad informa al aceptar la designación, o se puede cobrar a través de Correo Argentino.

¿Vale la pena el esfuerzo?

Los presidentes de mesa llegan a los centros de votación a las 7:30 de la mañana y suelen trabajar hasta las 20:00, lo que equivale a unas 13 horas. A 40.000 pesos por jornada, esto representa alrededor de 3.076 pesos por hora.

Comparado con el salario mínimo por hora en Argentina (1.610 pesos para trabajadores jornalizados en octubre de 2025), el pago es casi el doble. También es similar al mínimo para empleadas domésticas (3.052,99 pesos por hora).

¿Es mucho o poco? Algunos argumentan que, como es un domingo sin actividades públicas abiertas (ni espectáculos ni deportes), pasar el día en una escuela cobrando 40.000 pesos puede ser mejor que quedarse en casa. El bono extra por capacitación refuerza esta idea, aunque otros opinan que el monto no compensa el tiempo invertido.

Funciones clave de las autoridades de mesa

Designadas por la Justicia Nacional Electoral, las autoridades supervisan el proceso electoral desde la apertura de urnas hasta el escrutinio. Para cada mesa se asignan dos personas: un presidente y un suplente (que asume si el primero falta).

Deben realizar una capacitación obligatoria para desempeñar sus roles correctamente.

Tareas principales:

Estar presentes a las 7:30 en el establecimiento asignado.

Armar la mesa y controlar la documentación.

Asistir a los votantes, verificar identidades y entregar la boleta única de papel.

Garantizar un proceso transparente y ordenado.

Realizar el escrutinio provisorio al cierre de la votación y elaborar el acta con los resultados.

Esta labor asegura la transparencia del acto eleccionario, un pilar fundamental de la democracia.