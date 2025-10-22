¿Esta es la «paz» de Putin? Sobrevivientes relatan el horror del bombardeo en Kiev

El cristal cruje bajo los pies de Bohdan Chernukha mientras camina por el esqueleto calcinado de lo que era un refugio para cientos de familias. El aire en Kiev aún huele a pólvora y polvo después de una noche devastadora. Un ataque masivo de Rusia, con 405 drones y 28 misiles, golpeó principalmente barrios civiles e infraestructuras energéticas, dejando un paisaje roto en el corazón de Ucrania. Frente a un edificio destruido, Bohdan resume la tragedia con un susurro: “Tenemos un edificio destruido. Este es su mundo… esta es su paz”.

La devastación en las calles

Trabajadores comunales barren fragmentos de vidas interrumpidas. Nadiia Zinchuk, empleada de una tienda y residente del edificio dañado, espera afuera con sangre seca en la mejilla. Recuerda el momento exacto: las 7:20 de la mañana, un vidrio rompiéndose por una explosión, el pánico absoluto.

—“Sentí un dolor agudo en la cara. Era vidrio… empecé a gritar, no supe qué hacer. Creí que eran lágrimas, pero me sangraba la mano”— cuenta, mientras atiende una llamada urgente.

El ataque dejó al menos seis muertos en todo el país y 17 heridos, incluyendo cinco niños en Kiev. Las defensas ucranianas neutralizaron 333 drones y seis misiles, pero 55 drones y 12 misiles impactaron zonas residenciales y energéticas.

Testimonios de resistencia y escepticismo

Olena Tkachenko, de 47 años, recorre las calles familiares ahora extrañas, midiendo el daño y pidiendo ayuda a Europa: “Si nos escuchan y nos ayudan, quizá logremos un acuerdo de paz”. Pero describe el miedo: “Después del ataque, recorrimos el barrio y había muchísimos edificios con las ventanas reventadas. Daba miedo”.

Nadiia rechaza las negociaciones: “¿De qué tipo de acuerdo de paz podemos hablar cuando la gente muere así? Aquí vivían estudiantes, no había soldados”.

Iryna Zelena, vecina del edificio, expresa duda: “No creo en esas negociaciones. No veo un final para todo esto”.

Una ciudad bajo los escombros

Policías acordonan áreas, investigadores examinan restos de drones rusos, y residentes comparten historias. Automóviles destrozados yacen en el polvo, mientras una mujer abraza a su perro y una niña mira al cielo. Los servicios de emergencia rescatan a los atrapados, reparten cobijas y luchan contra la resignación.

En Kiev, la paz parece un sarcasmo bajo las ruinas. “Esta es su paz”, repite Bohdan, y la frase queda suspendida como el único acuerdo posible.

Fuente:https://www.infobae.com/america/mundo/2025/10/22/el-testimonio-de-los-sobrevivientes-del-bombardeo-de-putin-sobre-una-zona-residencial-de-kiev-esta-es-su-paz/