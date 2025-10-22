Jubilados desaparecidos: El Fiscal Jefe sobrevoló el área de búsqueda

Este martes por la mañana, el Fiscal Jefe, Cristian Olazábal sobrevoló en el helicóptero de Prefectura, un área amplia en el sector donde fue hallada la camioneta de Pedro Kreder. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, indicó Olazábal. La Fiscalía, mediante una serie de medidas realizadas con aval judicial, busca establecer si la desaparición de Pedro y Juana fue accidental o está vinculada a un delito.

El lunes 13 a la noche, la hija de Juana Morales denunció la desaparición de su madre en la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Provincia. El personal policial dio aviso al fiscal de turno y desde ese momento se activó la Instrucción 007/12 de la Procuración General que establece el protocolo de búsqueda de personas. Al momento de la denuncia solo se sabía que Juana planificaba salir de vacaciones con un hombre con quien mantenía desde hacía poco tiempo una relación sentimental y a quién la familia conocía solo por su apodo.

El miércoles 15 se estableció que se trataba de Pedro Kreder. La División de Investigaciones constató que no estaba en su domicilio y confirmó que se había ido de viaje con Juana.

Mediante cámaras de seguridad de una casa vecina, se logró saber que Juana llegó a la casa de Pedro el jueves 9 a las 20 bajó una reposera y una conservadora. El análisis de antenas de telefonía celular, establece que la última antena en captarlos es de Caleta Córdoba. Se analizaron las cámaras de seguridad de esa localidad, constatandose que pasó la camioneta de Pedro por allí, el sábado 11 a las 10 de la mañana, en sentido sur a norte. Este dato corroboró una versión posible, Juana iba a pasar el fin de semana a Camarones. Fue entonces cuando se inició la búsqueda por la Ruta Provincial Nº 1.

Búsqueda con canes

Establecido el lugar hacia dónde se dirigían, se realizó un rastrilló la zona con la división canes, sin resultados. De la búsqueda participaron: personal Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y aspirantes a agentes de policía.

Primera búsqueda aérea. Avistaje de la camioneta

El viernes 17, la funcionaria de Fiscalía, Fabiola López, participó de los sobrevuelos realizados con aviones del aeroclub. En el campo de una estancia, a 45 km de Caleta Córdoba, más precisamente en un zanjón, se visualizó algo que parecía una camioneta.

Un equipo de búsqueda con vehículos 4 x 4, llegaron al lugar y constataron que se trataba de la camioneta de Pedro, sin ocupantes y cerrada.

Levantamiento de evidencias de la camioneta

La Fiscalía dio intervención a la Unidad Especial de Criminalística y, con autorización judicial, se procedió a romper un cristal para abrirla y que los equipos especializados realicen el levantamiento de muestras relevantes para la investigación.

El viento complicó el trabajo de los canes

A partir del hallazgo de la camioneta se activó una nueva búsqueda, localizada, con los canes de rastreo y se activó el protocolo federal de búsqueda SIFEBU.

El viento fue una variable que dificultó el trabajo de los canes, pudiendo realizarse una búsqueda por venteo. Los canes se dispersaban de un lado a otro, por el efecto generado por el viento.

Se realizó un rastrillar por cuadrículas, recorriendo estancias, puestos cercanos y toda construcción existente en cada sector, con resultados negativos.

Segunda búsqueda aérea: helicóptero

Ayer, el Fiscal Jefe participó del sobrevuelo en el helicóptero de Prefectura. Se mapearon grietas y cañadones desde las 9:30 a 11:30, con resultados negativos. Luego, Olazabal regresó al lugar en un vehículo.

Traslado de la camioneta

La camioneta de Pedro, permanece secuestrada como parte de la investigación. Una vez finalizadas las medidas de prueba sobre el rodado, se autorizó a la familia a retirarla del lugar. Para ello se llevó a un cerrajero al campo, generó una nueva llave y con ella se la encendió y trasladó a una comisaría donde permanecerá en resguardo mientras lo requiera la investigación.

Continúan las medidas investigativas

Mientras organismos dependientes del Poder Ejecutivo tienen a su cargo la búsqueda de ambos jubilados, la Fiscalía lleva adelante diferentes medidas de investigación, fundamentales para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición de Juana y Pedro, como por ejemplo allanamientos y entrevistas de posibles testigos, entre otras