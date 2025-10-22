Agradable miércoles, con algo de viento

El miércoles arrancó lindo y todo parece indicar que así se mantendrá durante toda la jornada.

A las 7, la temperatura es de 9.8 grados, con una sensación térmica de 7.3.

El cielo está algo nublado.

La humedad alcanza al 51 %

La presión es de 1008.5 hectoPascales.

El viento sopla en dirección Noroeste a 19 kilómetros por hora, se pronosticaron ráfagas de hasta 60.

La visibilidad es de 30 kilómetros.

La mínima fue de 8 grados. El Servicio Meteorológico Nacional estimó una máxima de 23 grados.