Se potencian las tareas de limpieza en espacios públicos

Se realizan estos trabajos con el objetivo de embellecer las costas y acondicionar los espacios recreativos con vistas a la época estival.

Este martes por la mañana, el personal dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, cumplió con trabajos de limpieza, embellecimiento y saneamiento en la zona costera de Km 3.

En continuidad con las políticas públicas de mantener los espacios públicos utilizados por los vecinos, las tareas se concentraron en mantener y mejorar los mismos de cara al inicio de la época de verano.

Al respecto, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, expresó: “Avanzamos con la puesta en orden de todos los espacios costeros de cara a la época estival. Se continuó con trabajos en la playa de Km.3, con limpieza, desmalezado, pintura y reparación de juegos que estaban dañados, y estamos ultimando detalles para terminarlo mañana y que quede en condiciones para que la comunidad la utilice”.

En este mismo contexto, señaló se está remodelando una de las plazas importantes en Km.8, ubicada en calle Ing. Roger Cosandier y Sofia Moll de Milton, a pedido de la vecinal. “Allí se tomó la decisión de repararla, con el armado de plaza, carpetas de cemento, instalación de juegos y torre de iluminación. Tenía juegos antiguos, que no estaban homologados, por eso decidimos avanzar con los insumos que tenemos”.

Respecto a las acciones implementadas mencionó que se colocaron “un total de 16 faroles para iluminar el perímetro de la plaza, colocando nuevos juegos y gran luminaria. También. se proyectan veredas y la ejecución de un playón, con el trabajo mancomunado junto a la Secretaría de Obras Públicas. Además, se instalarán mesas y bancos para que los vecinos lo utilicen junto a los niños”, agregó Correa.

El funcionario sostuvo que “tratamos de trabajar lo más rápido posible pensando en la comunidad, como nos ordenó el intendente Othar Macharashvili. Por la gran cantidad de espacios públicos que tenemos, vamos avanzando con los insumos y pedidos que tenemos en carpeta, en cada uno de los barrios que nos acercamos”.

También indicó que se trabaja con la limpieza de pluviales, junto al personal del área de Mantenimiento de Pluviales y con el saneamiento de los canales a cielo abierto. “Se finalizó con el desmalezamiento en el canal grande que existe en el ingreso a la ciudad, que funciona de km 18 a km 12 aproximadamente”, sentenció.