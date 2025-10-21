Milei confirmó que reacomodará gabinete tras elecciones legislativas

El presidente Javier Milei, admitió este martes que realizará cambios en su gabinete de Gobierno después de las elecciones legislativas nacionales, convocadas para el próximo domingo.

«De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos», señaló Milei durante una entrevista en la televisión pública.

El mandatario, que pretende avanzar en el Congreso con una reforma laboral, otra previsional y otra impositiva, retomó sus críticas a la principal alianza opositora, que él identifica como kirchnerismo (peronismo), al asegurar que «quiere subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar».

«Las elecciones son muy importantes, un momento bisagra que va a permitir viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados», sostuvo el jefe de Estado.

En una situación de vulnerabilidad política y económica, y con la asistencia financiera del Gobierno de EEUU, Milei consideró que «un buen resultado» en los comicios parlamentarios será garantizarse «un tercio en la cámara, que es una pared de defensa», para sostener los vetos a las leyes que impulsa la oposición, aunque el porcentaje sería insuficiente para que el Gobierno pueda sancionar normativas en el Congreso.

Una de las posibles salidas del Ejecutivo atañe a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata a senadora del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, y el ministro de Defensa, Luis Petri, aspirante por el gobernante partido La Libertad Avanza (ultraderecha) en la jurisdicción de Mendoza (centro-oeste).

El Gobierno promulgó este martes -pero suspendió su aplicación- la Ley de Financiamiento Universitario y otra normativa que declara la emergencia pediátrica, destinada a garantizar los fondos del Hospital Garrahan, el centro de referencia en el país para esta especialidad.

Ambas normativas habían sido vetadas por el presidente, pero el Congreso logró ratificarlas con más de dos tercios de los votos.

Lo mismo sucedió el 4 de septiembre, cuando por primera vez en 22 años, el Congreso rechazó otro veto de Milei y logró que prevaleciese una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta finales de 2026, pero el Gobierno la promulgó y suspendió su aplicación hasta que el Congreso aclare sus vías de financiamiento. (Sputnik)

zzz/adp/cm