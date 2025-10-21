 Cámara argentina ordena que escrutinio de elecciones legislativas se publique por distrito

– La Cámara Nacional Electoral Argentina ordenó al Gobierno que publique los resultados provisorios de las elecciones parlamentarias de este domingo por separado en cada provincia y no los de todo el país, como pretendía el partido oficialista, La Libertad Avanza (ultraderecha), con el objetivo de destacar logros a nivel nacional.

«La Cámara Electoral resolvió que la publicación del escrutinio provisorio sea por distrito», señalaron este martes fuentes judiciales de la Agencia Sputnik.

El tribunal electoral avaló la solicitud presentada por partidos de la oposición —peronismo, Unión Cívica Radical y el Frente de Trabajadores de Izquierda-Unidad—, que pidieron que el escrutinio provisorio se publique según los resultados de cada jurisdicción.

El oficialismo, que presenta el mismo sello en los 24 distritos del país, había solicitado que se unificaran los resultados por alianzas políticas, con el afán de que La Libertad Avanza sume los votos de los 24 distritos —a diferencia del resto de fuerzas— y presente ante la opinión pública los resultados unificados a nivel nacional.

Por ejemplo, la alianza electoral Fuerza Patria, que representa al peronismo, se presenta con ese nombre en 13 provincias, pero en el resto de las jurisdicciones compite con otras denominaciones similares.

El tribunal señaló que, de acuerdo a la Constitución nacional y a la legislación electoral, «no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial».

«Los 156 y 158 del Código Electoral Nacional expresamente disponen que, para la elección de Senadores y Diputados nacionales –respectivamente- las provincias y la Ciudad de Buenos Aires «se considerarán (…) como distritos electorales», especificó.

Con este fallo, se respeta el criterio habitual de cara a unas elecciones legislativas, en las que el recuento se publica por distritos, ya que las bancas de los diputados y senadores se asignan de acuerdo a los votos obtenidos en cada jurisdicción.

Durante un simulacro del conteo el sábado, la Dirección Nacional Electoral unificó los resultados por alianzas políticas en vez de mostrarlos por separado según cada provincia, lo que fue objetado por la oposición, que achacó al Gobierno un intento de exhibir un supuesto triunfo electoral con la suma de todos sus votos a nivel nacional.

Las elecciones parlamentarias nacionales de este domingo permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. (Sputnik)