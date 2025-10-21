“Los teléfonos que están en la casa son viejos”: la hija de Pedro Kreder confirmó que su padre y Juana Morales llevaban sus celulares cuando desaparecieron

La investigación por la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) sigue sin respuestas, mientras la familia continúa acompañando los rastrillajes en la zona norte de Comodoro Rivadavia. En diálogo con los medios nacionales, Gabriela Kreder, hija del hombre desaparecido, sostuvo que el hallazgo de la Toyota Hilux “cambia completamente la mirada de la investigación” y afirmó que su padre no pudo haber llegado manejando hasta ese lugar.

“Claramente mi papá hasta acá no llegó manejando esta camioneta. Ustedes mismos vieron lo difícil que es acceder. Es una zona muy complicada, no hay salida, no tiene sentido venir acá. No hay ninguna explicación lógica”, expresó Gabriela desde Rocas Coloradas, el punto donde fue encontrado el vehículo.

La mujer explicó que la familia lleva más de diez días acompañando las tareas de búsqueda, y que la camioneta solo fue movida “para que la Policía pueda resguardarla y analizarla en busca de huellas o rastros que ayuden a entender qué pasó”.

“Queremos que se analice todo lo que haya dentro: huellas, rastros, cualquier indicio que ayude a entender algo de lo que ocurrió. Es una situación muy compleja y dolorosa”, agregó.

Según detalló, el último registro confirmado de la pareja fue en Caleta Córdova, donde una cámara de seguridad captó el paso del vehículo sobre la Ruta Provincial N°1, coincidiendo con el impacto de una antena de telefonía celular.

Respecto a los teléfonos, Gabriela aclaró que los equipos encontrados en la casa son viejos y que tanto su padre como Juana llevaban consigo sus celulares personales al momento de desaparecer.

“Los teléfonos que están en la casa son viejos, no son los que usaba mi papá. Por eso se registra el impacto de la antena en Caleta Córdova. Claramente él estaba con su teléfono, y Juana también, y es el registro que hay”, explicó.

Además, precisó que la señal detectada corresponde al impacto de la antena, no a una llamada.

“El registro es de la antena, no de una comunicación. Seguramente el fiscal ya pidió los informes de todas las llamadas de esas líneas para analizarlas y avanzar en la investigación”, indicó.

También mencionó que se había detectado una fogata cerca del lugar, aunque fue descartado que tuviera relación con la pareja:

“Se descartó completamente que haya sido de ellos. Los perros trabajaron en el área, pero el viento borra cualquier rastro u olor que pueda quedar.”

Sobre las hipótesis, Gabriela fue contundente:

“A mi papá y a Juana los interceptaron en algún punto. No nos queda otra. Probablemente con intención de robo. Quizás quienes se quedaron con la camioneta no conocían el terreno y se encajaron acá.”

A pesar de la incertidumbre, la hija de Kreder destacó el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y la Justicia:

“Se están utilizando todos los recursos posibles. Hay siete perros trabajando, colabora la Policía Federal, el fiscal Cristian Olazábal y el jefe de la brigada Rojas están hasta cualquier hora. Todos los días me informan los avances.”

Por último, recordó a su padre con emoción:

“Mi papá es un tipo vital, con muchas ganas de vivir. Le encantaba viajar, ir a la playa, pescar. Estaba feliz, por cumplir 80 años y disfrutando una nueva relación con Juana. Era una persona llena de vida.”

La investigación continúa bajo la dirección del fiscal Cristian Olazábal, con rastrillajes ampliados y peritajes en el vehículo hallado, mientras la comunidad comodorense mantiene la esperanza de que pronto se conozca el paradero de Pedro Kreder y Juana Morales.