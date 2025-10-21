Hallaron dos teléfonos que pertenecerían a Pedro Kreder

En las últimas horas, los investigadores hallaron dos teléfonos celulares, en la casa de Pedro Kreder y que en principio se cree que s serían propiedad del hombre desaparecidos junto a Juana Inés Morales desde el pasado 4 de octubre.

De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, uno de los dispositivos es antiguo y el otro más nuevo, aunque ambos se encontraban sin chip al momento de ser halladoss. Los equipos fueron puestos a disposición de los especialistas para realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de establecer si conservan registros, contactos o datos que puedan aportar información sobre el paradero de la pareja.

El hallazgo se produjo en el marco de los rastrillajes intensivos que se realizan en la zona de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, donde participan más de 60 efectivos policiales, grupos de canes y personal especializado, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad del Chubut.

La investigación continúa en marcha mientras familiares y amigos mantienen la esperanza de obtener nuevas pistas que permitan esclarecer el caso.