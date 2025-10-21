Elevan la causa a juicio por jurados y mantienen la preventiva de Vera

Audiencia preparatoria al debate por jurados por el homicidio de Matías Nieves

El pasado martes 14 comenzó la audiencia preparatoria al juicio por jurados por el homicidio de Matías Nieves, acontecido el pasado 24 de enero, que tiene como único imputado a Agustín Ernesto Vera. Allí se dictó un cuarto intermedio hasta ayer, lunes 20 de octubre, donde se dio continuidad a la misma. La fiscal oralizó la acusación, ofreció prueba, solicitó se eleve la causa a juicio por jurados y se mantenga la prisión preventiva del imputado. En tanto que la defensa de Vera también ofreció prueba, cuestionó la calificación y requirió la libertad de su asistido.

El hecho incluido en la acusación acontece el pasado 24 de enero de 2.025, cuando siendo aproximadamente las 06:40 hs., Matías Hugo Jesús Nieves quien se encontraba conduciendo el rodado Ford Fiesta Kinetic, color azul, junto a tres testigos, estacionó el automóvil en inmediaciones del local nocturno “LATINA”, ubicado en Pasaje San Antonio casi intersección con Av. Rivadavia de esta ciudad. En esas circunstancias, arribó al lugar el vehículo marca Ford Fiesta de color blanco, conducido por una persona aun no identificada y Agustín Ernesto Vera de acompañante. Oportunidad en la que Vera hallándose con la ventanilla baja empuñó un arma de fuego calibre 9 milímetros y con intenciones de acabar con la vida de Matías Nieves efectuó siete disparos en dirección a éste, impactando tres en tórax, uno en abdomen y uno en la cabeza que le produjo la muerte, tras lo cual se dio a la fuga a bordo del vehículo ya mencionado. Nieves por su parte fue trasladado por sus familiares a la Clínica del Valle sita en Av. Alsina y Ameghino de esta ciudad, donde se constató su muerte producto de un traumatismo encéfalo craneano producido por herida de arma de fuego. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de autor para Vera.

Por su parte la defensa no cuestionó el hecho, pero sí que el autor del mismo fuera su asistido Vera, planteando asimismo que la razón del viaje el día del hecho de su defendido fue por cuestiones ajenas al caso.

Seguidamente la fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado Vera en base a la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento. Por las características graves del hecho, por la cantidad de disparos, el lugar donde se efectuaron, y por la pena en expectativa que supera los tres años y no va a poder ser dejada en suspenso. Se valoró que Vera no tiene un domicilio fijo y fue aprehendido en actitud de fuga. Pidiendo se mantenga la prisión preventiva de Vera hasta la realización del juicio o hasta que se cumpla el plazo de 6 meses de revisión obligatoria.

A continuación, el defensor se opuso al mantenimiento de la prisión preventiva, propiciando la libertad de su defendido, con prohibición de acercamiento y contacto hacia víctimas y testigos. “No hay prueba que su asistido haya querido influir sobre testigos para que no declaran o se manifiesten de manera reticente o falsa” para asegurar su presencia en juicio, concluyó el defensor. Ofreciendo una caución patrimonial, razonable y suficiente.

Finalmente, el juez penal resolvió admitir la prueba ofrecida por las partes y elevó la causa a juicio ante un jurado popular. El caso tiene los suficientes méritos probatorios para este estado, los mismos que se les exige para el dictado o mantenimiento de una medida de coerción. Manteniendo la prisión preventiva que cumple Vera por 6 meses o hasta que finalice el juicio, en base al peligro de fuga, por la gravedad del hecho, como lo solicitara la fiscal. Un atentado armado con arma de fuego de grueso calibre. También por la pena que se espera como resultado del proceso que es muy alta.

Presidió la audiencia previa Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; Gustavo Chocobar como patrocinante de la madre de Nieves y la defensa de Vera fue ejercida por Guillermo Iglesias, defensor particular del mismo. También se encontraba presente la madre de la víctima acompañada por una profesional del SAVD.