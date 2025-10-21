Realizarán trabajos de mantenimiento y rectificación de banquinas en el Camino Centenario

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que este miércoles 22 de octubre se llevarán a cabo trabajos de rectificación de banquinas sobre el Camino Centenario, una de las vías más transitadas que conecta la zona norte con el centro de la ciudad.

Las tareas comenzarán a partir de las 9:00 horas y se extenderán durante toda la jornada, en el marco del plan municipal de mantenimiento y mejora de la red vial urbana.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de tránsito, que estará presente en el sector para ordenar el flujo vehicular y garantizar la seguridad vial durante los trabajos.

Las tareas incluirán nivelación, limpieza y compactación de banquinas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prevenir posibles incidentes en ese tramo.