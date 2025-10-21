Close Menu
Modifican recorridos del transporte público por trabajos de bacheo en el centro de Comodoro

La Municipalidad informó que, debido a obras en la intersección de Rivadavia y 25 de Mayo, las líneas de colectivo circularán momentáneamente por Belgrano.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que, debido a los trabajos de bacheo que se están llevando adelante en la intersección de Avenida Rivadavia y 25 de Mayo, se implementará un cambio momentáneo en la circulación del transporte público de pasajeros.

Durante el desarrollo de las obras, todas las líneas de colectivos modificarán su recorrido habitual y circularán por Avenida Rivadavia y Belgrano, retomando luego su trayecto normal una vez superado el tramo afectado.

Desde el municipio solicitaron a los usuarios precaución y paciencia al transitar por la zona, dado que las tareas sobre la calzada son necesarias para mejorar las condiciones viales del sector céntrico.

Las modificaciones permanecerán vigentes hasta la finalización de los trabajos, y se recomienda a los pasajeros consultar los horarios y paradas alternativas mientras dure la intervención.

