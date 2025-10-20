¿Trump equivocado? Gobierno rebate críticas a la economía argentina

El Gobierno argentino minimizó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación económica del país, calificándolas como «razonables» en su contexto. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que las palabras de Trump deben entenderse considerando las diferencias entre las economías de ambos países.

Trump, durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente Javier Milei la semana pasada, expresó su respaldo total al mandatario argentino y justificó un apoyo financiero de US$20.000 millones con frases duras: «La Argentina pelea por su vida» y «no tiene dinero». Esto ocurrió a solo seis días de las elecciones legislativas nacionales en Argentina.

Adorni relativizó las críticas: «La Argentina tiene una inflación mensual del 2%, un riesgo país cercano a los 1.000 puntos y está en medio de un período electoral intenso. Explicárselo a un norteamericano, donde la inflación es del 0% o 0,2% y no conocen el riesgo país, hace que en su definición, claramente, la Argentina no sea un país que le vaya bien». El vocero agregó que Milei «hace lo mejor que puede» en estas circunstancias.

Este respaldo financiero, conocido como swap, fue firmado entre Estados Unidos y Argentina, y se ve como un gesto de apoyo en un momento clave para la economía local.

