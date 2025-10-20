Trabajadores de UOCRA reclaman en YPF Km 3 por falta de pago de retiros voluntarios

Durante la mañana de este lunes, trabajadores de la UOCRA se concentraron frente a las oficinas de YPF en Kilómetro 3, en Comodoro Rivadavia, para reclamar el pago pendiente de retiros voluntarios acordados hace tres meses.

El referente sindical Walter Godoy explicó que el reclamo involucra a diez trabajadores que aún no percibieron sus haberes, pese a haber firmado los acuerdos en tiempo y forma.

“Hoy nos encontramos desde las seis y media con los compañeros que tuvieron su retiro voluntario hace tres meses. El reclamo es por la falta de pago de lo mismo. La empresa operadora no es quien tiene que abonar directamente, pero estos compañeros pertenecían a contratistas , detalló Godoy.

Según el delegado, el acuerdo fue sellado entre la operadora y el gremio, y el monto del retiro debía definirse según la antigüedad de cada trabajador. Sin embargo, el dirigente manifestó su sorpresa porque otros operarios, en condiciones similares, sí cobraron sus retiros a lo largo del año.

“Nos parece raro que la operadora, estando en proceso de retiro del sector, esté dilatando tanto este tema. La negociación está en manos del secretario general, Raúl Silva, quien espera una respuesta de las autoridades de YPF. Por ahora no tenemos novedades”, agregó.

Los trabajadores adelantaron que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta favorable. “Vamos a seguir acá hasta que nos digan que hay una solución para los compañeros que necesitan cobrar sus haberes”, concluyó Godoy.