¡Alza en Wall Street! Argentina firma swap con EE.UU. y sus bonos y acciones despegan

A menos de una semana de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei busca fortalecer su apoyo en el Congreso para mantener sus políticas de ajuste económico. En este contexto, la firma del swap financiero con Estados Unidos ha impulsado un alza en los bonos y acciones argentinas en Wall Street, generando optimismo en los mercados.

El acuerdo, que amplía el respaldo de 20.000 a 40.000 millones de dólares, permite proteger el programa financiero del país hasta 2027, sin importar el resultado de los comicios. Según la consultora Invecq, «con solo cinco ruedas antes de los comicios, el mercado se mantiene en modo defensivo y a la espera de mayores precisiones».

Roberto Geretto, de AdCap, agregó: «La extensión del acuerdo con EE.UU. permite blindar el programa financiero hasta 2027 independientemente del resultado electoral». Este respaldo se ve como un escudo contra la incertidumbre política y económica.

Noticia en actualización.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/10/20/se-firmo-el-swap-con-eeuu-suben-los-bonos-y-las-acciones-argentinas-en-wall-street/