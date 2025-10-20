Licencias psiquiátricas: ¿Derecho legítimo o abuso encubierto?

Licencias Psiquiátricas: El Difílim Límite Entre un Derecho y la Desconfianza

Aunque hoy se habla más de salud mental, cuando un trabajador pide una licencia psiquiátrica surge la duda: ¿está realmente mal o solo quiere faltar? En esta grieta se debate un tema crucial: la legitimidad del sufrimiento psicológico.

Un Derecho, No un Privilegio

Una licencia por salud mental es una herramienta legal y terapéutica, no un beneficio. Está amparada por la Ley de Contrato de Trabajo. El empleado debe presentar un certificado de un profesional, con diagnóstico y tiempo de reposo, sin verse obligado a revelar detalles privados de su salud.

Sin embargo, el malestar psíquico, al no ser tan visible como un hueso roto, suele generar culpa en quien lo padece y desconfianza en su entorno.

Cuando el Trabajo Enferma

Muchas de estas licencias tienen su origen en el estrés crónico, la sobrecarga, el acoso o la falta de límites en el trabajo. La persona no se quiebra de un día para el otro; es un proceso de desgaste.

A pesar de esto, al presentar el certificado, muchos se enfrentan a comentarios como “si estuviera tan mal, no saldría de su casa”. Realizar actividades simples durante la licencia no es una prueba de que se esté fingiendo, sino un intento de recuperar la normalidad.

Control vs. Persecución

La ley permite al empleador verificar la licencia, lo que es razonable. El problema surge cuando ese control se convierte en una persecución. La función del médico laboral no es “desenmascarar”, sino evaluar la capacidad de la persona y facilitar su vuelta al trabajo de forma gradual.

La Licencia Como Herramienta, No Como Castigo

Una licencia bien gestionada es una pausa reparadora que evita el “presentismo” (trabajar estando enfermo). Sin embargo, si se prolonga sin el apoyo terapéutico adecuado, puede generar aislamiento y miedo a la reintegración.

El retorno debe ser un proceso escalonado, que respete los tiempos de recuperación mental.

Conclusión: Hacia un Entorno Laboral Más Humano

Cada licencia psiquiátrica es también un mensaje: los ritmos de trabajo inhumanos tienen un costo. Las empresas y el sistema de salud enfrentan el desafío de crear entornos que prevengan el agotamiento y no castiguen a quien pide ayuda.

Tomarse un tiempo para recuperar la salud mental no es rendirse. A menudo, es la decisión más responsable que puede tomar un trabajador para seguir adelante.

Por la Dra. María Luciana Ojeda, médica especialista en Psiquiatría.

Fuente:https://tn.com.ar/salud/noticias/2025/10/20/licencias-psiquiatricas-los-difusos-limites-entre-la-legitimidad-del-sufrimiento-y-la-desconfianza/