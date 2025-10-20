¡Icardi no olvida a Wanda! La foto que eligió para felicitar a su mamá

Mauro Icardi dedicó emotivos posteos en Instagram por el Día de la Madre a su mamá, Analía Rivero, y a su pareja actual, la actriz China Suárez. Sin embargo, una foto inesperada generó especulaciones entre los fans, quienes vieron un posible guiño a su exesposa, Wanda Nara.

En sus historias, Icardi publicó una imagen abrazando y besando a China Suárez, con la leyenda: «Feliz día a esta gran mamá». Luego, compartió otra foto tomada del brazo de su mamá, sonriendo cómplices, y escribió: «Feliz día, mamá».

El detalle llamativo fue que la foto con su mamá data del día de su boda con Wanda, madre de sus hijas Francesca e Isabella. Los comentarios en redes no tardaron: «O es la única foto que tiene o doble mensaje», «No puede soltar», «No tiene otra foto», fueron algunos de los más repetidos.

Mientras tanto, Wanda Nara celebró el Día de la Madre en una cena familiar en Nordelta, rodeada de sus hijos, su novio Martín Migueles y otros familiares. Sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo, publicaron una foto grupal en Instagram: «Feliz día a todas las mamis, de parte de la familia Nara».

Wanda compartió un video de Migueles preparando un asado, acompañado de la canción «Celoso» de Lele Pons, cuyas letras («5 de la mañana tú me llamas, solo para ver quién está en mi cama. Yo no tengo tiempo para tus dramas») se interpretaron como una indirecta a Icardi.

Noticia en actualizació

Fuente:https://tn.com.ar/show/famosos/2025/10/19/no-puede-soltar-a-wanda-nara-la-llamativa-foto-que-mauro-icardi-eligio-para-saludar-a-su-mama-en-su-dia/