El Louvre halla una joya robada, pero el caso sigue abierto.

Recuperan dañada una corona de la Emperatriz Eugenia robada en el Louvre

París – En un giro inesperado de la investigación, la policía francesa encontró la corona de la Emperatriz Eugenia, una de las valiosas joyas robadas este domingo en el Museo del Louvre. La pieza, del siglo XIX, fue hallada cerca del museo, pero presentaba daños. Mientras se evalúa su estado, el museo permanece cerrado y la búsqueda de los cuatro ladrones continúa.

El robo: Obreros falsos y una operación de siete minutos

Según las autoridades, el robo fue ejecutado con precisión. Cuatro individuos, dos de ellos vestidos con chalecos amarillos y ropa de obrero para pasar desapercibidos, ingresaron al museo por la fachada donde se realizan obras. Utilizando un montacargas y una cortadora de disco para romper los cristales de las vitrinas, sustrajeron nueve piezas en solo siete minutos. Los demás ladrones esperaban en una motocicleta para la huida.

Las joyas robadas: Un botín de valor incalculable

La corona recuperada, perteneciente a la esposa de Napoleón III, está elaborada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Entre las piezas que aún se buscan se encuentran:

El collar de zafiros de la reina María Amelia.

El collar de esmeraldas de María Luisa.

El Ministerio de Cultura francés describió el botín como de «valor inestimable».

Antecedentes: El Louvre y su historia de robos

Este no es el primer robo de alto perfil en el museo más visitado del mundo. El más famoso ocurrió en 1911, cuando la «Mona Lisa» fue sustraída de su marco y recuperada dos años después en Italia. Este último incidente recuerda la vulnerabilidad de las instituciones culturales, incluso con las medidas de seguridad más avanzadas.

La investigación continúa abierta para dar con el paradero del resto del botín y capturar a los responsables.

