Ana Clara Romero «Recuperar lo que se robaron no es revancha, es Justicia «

Con la presencia de la diputada nacional Ana Clara Romero, se realizó en Comodoro Rivadavia el acto de recuperación de bienes obtenidos a través de hechos de corrupción cometidos en anteriores gobiernos provinciales y condenadas por la justia

Durante el acto, se oficializó la recuperación y reinversión de recursos que habían sido malversados, transformándolos en obras para los comodorenses como es la construcción de pluviales.

“Hoy demostramos que la corrupción no es una anécdota del pasado, sino una herida que decidimos cerrar con hechos. Recuperar lo que se robaron y ponerlo al servicio del bienestar común es justicia, es ética y es una forma de gobernar”, sostuvo Ana Clara Romero.

La diputada destacó que Chubut «es una de las primeras provincias del país en concretar la restitución efectiva de bienes provenientes de la corrupción, y subrayó la decisión política del gobernador Nacho Torres de avanzar con una gestión transparente, moderna y comprometida con la rendición de cuentas. Este es el mensaje más claro que podemos dar: en Chubut no hay lugar para la impunidad. Lo que se robó, se devuelve. Lo que se perdió, se recupera. Y lo que se prometió, se cumple» , remarcó.