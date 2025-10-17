¿Franco Colapinto arrasa en su debut? Acción en la práctica y clasificación del GP de EE.UU. en Fórmula 1

Este viernes regresa la emoción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos, que incluye un formato especial con una sola sesión de práctica y dos clasificaciones, debido a la carrera Sprint. El piloto argentino Franco Colapinto, ahora con el equipo Alpine, será uno de los protagonistas en este evento.

La carrera Sprint es una modalidad rápida y emocionante que dura unos 30 minutos, equivalente a un tercio de una carrera normal. No tiene paradas obligatorias, lo que hace que se enfoque en la velocidad pura. Los puntos se reparten solo entre los ocho primeros, a diferencia de la carrera principal, donde puntúan hasta los diez.

El fin de semana comienza con la única sesión de entrenamientos, donde Colapinto y el resto de los pilotos se adaptarán al Circuito de las Américas en Austin. Esta práctica es clave para prepararse para la clasificación de la Sprint, que define el orden de salida para la carrera corta del sábado.

Colapinto regresa a Austin con más experiencia. El año pasado, con Williams, tuvo un desempeño mixto: terminó 19° en la práctica, se clasificó 10° para la Sprint y finalizó 12°. En la carrera principal, escaló hasta el 10° lugar y protagonizó un impresionante sobrepaso a Fernando Alonso, elegido como la mejor maniobra del año. Ahora, con Alpine, hay rumores sobre su futuro: el jefe del equipo, Flavio Briatore, dijo que Colapinto es candidato para ser compañero de Pierre Gasly en 2026. En una reciente conferencia, Colapinto expresó confianza: «Solo necesito seguir así; el equipo está motivado para mejorar el auto».

En las redes, los fanáticos especulan sobre su continuidad, pero la decisión se espera para fines de octubre o principios de noviembre. Por ahora, el enfoque está en este GP.

La clasificación de la Sprint se divide en tres partes: SQ1 (12 minutos), SQ2 (10 minutos) y SQ3 (8 minutos), donde los pilotos más lentos van quedando eliminados hasta definir la pole.

Horarios para Argentina: Colapinto saldrá a pista a las 14:30 para la práctica y a las 18:30 para la clasificación.

Podrás ver todo en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports, lo que asegura que no te pierdas la acción.

En resumen, este evento podría ser un punto de inflexión para Colapinto, con la Sprint añadiendo más adrenalina al fin de semana.

