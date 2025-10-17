¿Romance secreto de Nico Vázquez? Gimena Accardi revela su verdad impactante

Gimena Accardi habló abiertamente sobre la nueva relación de su exesposo, Nico Vázquez, con Dai Fernández, luego de que él confirmara el romance. La actriz, que se divorció de Vázquez hace dos meses, dio una entrevista en el programa SQP de América y evitó generar polémicas.

Accardi dijo que la noticia le cayó bien, siempre y cuando Vázquez esté feliz. «Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de corazón, tanto a él como a Dai. Nunca hablaré mal de Nico», expresó con sinceridad. Añadió que Fernández, a quien describió como «un amor, divina, hermosa y talentosa», siempre fue amiga de Vázquez, y entiende que las cosas pueden cambiar en la vida.

Yanina Latorre, la conductora, mencionó especulaciones sobre el timing del romance, ya que Fernández trabajaba con Vázquez cuando él aún estaba casado. Sin embargo, Accardi lo descartó: «No sospeché nada y quiero creer que es algo de ahora. Es lógico que haya dudas, pero para mí es reciente». Ella enfatizó que lo que terminó fue el amor de pareja, no el cariño: «Lo adoro y siempre le desearé lo mejor, ya sea con Dai o con quien sea. Tuvimos 18 años felices juntos, y ahora tenemos un vínculo de respeto».

En la misma línea, Vázquez habló en otra entrevista con LAM sobre su relación con Accardi y los comentarios de Fernández en sus fotos antiguas. «Eso es parte del morbo, pero era real. Dai es mi amiga y siempre me deseó lo mejor, como yo a su pareja», explicó. Añadió: «Obvio que nos llevamos bien entre parejas. La amistad es lo que queda, y la vida trae sorpresas».

Accardi también aclaró que no imagina un futuro cercano compartiendo momentos familiares con Vázquez y Fernández, ya que no tienen hijos en común. «No tiene sentido forzar las cosas, pero sí hay buena onda y comunicación cuando nos cruzamos», dijo.

Esta historia resalta cómo las celebridades manejan sus vidas personales bajo el escrutinio público, mostrando madurez y respeto mutuo.

