Se izó la bandera rosa en el Museo Ferroportuario por el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este jueves por la mañana se realizó el izamiento de la bandera rosa en el exterior del Museo Ferroportuario de Comodoro Rivadavia, acción que permanecerá durante una semana como símbolo de prevención, acompañamiento y esperanza.

El evento, organizado con el acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, tuvo como eje la importancia de los estudios preventivos para la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres.

Participaron del acto la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; las subsecretarias de Salud, Desarrollo Humano y Familia, y Servicios Públicos, Gabriela Moreno, Julieta Miranda y Clarisa Méndez; la concejal Gabriela Simunovic; la coordinadora de Acuarium, Nancy Regina; el asesor del centro deportivo, Mario Sosa; e integrantes de la Asociación Prevención y Asistencia en Cáncer (APAeC), entre otros.

“Tenemos que lograr que la prevención llegue a todas las mujeres”

Durante el acto, la secretaria María Magdalena Cativa destacó que “estas acciones son de suma importancia porque hay muchas mujeres y adolescentes que no pueden acceder de forma privada a hacerse estudios preventivos. Sabemos que un estudio preventivo ayuda un montón y, con los avances de la medicina, la detección temprana salva vidas. Por eso tenemos que lograr que llegue a todas las mujeres”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, señaló que desde el inicio de la gestión “el acompañamiento es todos los días y en todo momento”, y recordó la campaña ‘Hoy Me Elijo’, mediante la cual “trabajamos en la concientización para que las mujeres se controlen, se cuiden y se prioricen”.

“La detección temprana es fundamental —agregó—. En cada CAPS de la ciudad hay profesionales disponibles para consultas, chequeos o simplemente para hablar y recibir asesoramiento. Lo importante es que las mujeres sepan que no están solas y que cuentan con el acompañamiento desde Salud”, remarcó.

Cinco años izando la bandera rosa

La fundadora de la Carrera de la Mujer, Nancy Regina, recordó que “hace cinco años en forma consecutiva se iza la bandera rosada por un plazo de una semana con el objetivo de concientizar sobre cáncer de mama. Esta acción pretende educar e informar sobre la prevención, ya que ni hombres ni mujeres están exentos”.

En tanto, el asesor de Acuarium, Mario Sosa, hizo hincapié en la necesidad de incluir a los hombres en las campañas de prevención:

“Por cada ocho cánceres diagnosticados en mujeres, hay uno en varones. Si bien es menos frecuente, también nos afecta. Por eso se recomienda hacer una mamografía cada diez años”.

Además, destacó que tanto en el cáncer de mama como en el de próstata “la prevención primaria es clave: mantener hábitos saludables, hacer ejercicio físico y tener una buena alimentación ayuda a reducir el riesgo”.