Docente de la UNPSJB recibió el Premio al Mejor Trabajo Clínico por una investigación sobre prevención de enfermedades crónicas

Una epidemia silenciosa

El 60% de la población mundial padece hoy una epidemia silenciosa: la obesidad. Esta condición representa uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer y patologías cardiovasculares.

Investigación desde las primeras etapas de la vida

Frente a esta realidad, la Dra. Graciela Ponce, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, explicó que su grupo de trabajo se vio en la necesidad de iniciar estudios para poder detectar este problema en etapas precoces de la vida —desde el embarazo, la niñez y la adolescencia—, con el objetivo de modificar la trayectoria de estas enfermedades.

Más de dos décadas de trabajo sostenido

Desde el año 2003, el equipo que dirige la Dra. Ponce trabaja en el estudio de factores de riesgo para enfermedades crónicas, con una mirada que integra la investigación clínica, el trabajo interdisciplinario y la prevención en salud pública. El Laboratorio de Análisis Clínico es una herramienta clave para el diagnóstico y pronóstico temprano, y desde hace más de veinte años orienta su labor a la prevención, con el fin de reducir los costos y las complicaciones personales que las enfermedades crónicas generan.

Cooperación y reconocimiento nacional e internacional

El grupo mantiene además una vinculación activa con otras líneas de trabajo a nivel nacional e internacional, lo que les ha permitido realizar estancias cortas de investigación en España (2020) y, más recientemente, en la Universidad de Sofía, Bulgaria, durante junio de 2025. Estas experiencias favorecen el intercambio de datos y metodologías, además de propiciar el contacto con otras culturas y formas de abordar la ciencia.

En este recorrido, el equipo obtuvo un nuevo reconocimiento: el Premio al Mejor Trabajo Clínico en las jornadas anuales de la Sociedad Argentina de Lípidos, un encuentro que reúne a referentes científicos, bioquímicos y médicos de todo el país. El trabajo premiado aporta valores de referencia de lípidos en sangre de cordón umbilical de recién nacidos de madres con peso normal, un tipo de información escasa tanto a nivel nacional como internacional.

Este reconocimiento reafirma el compromiso del equipo con una línea de investigación sostenida por más de dos décadas, orientada a mejorar la salud desde los primeros años de vida y contribuir al desarrollo del conocimiento científico desde la región patagónica.