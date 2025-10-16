Rada Tilly fue sede del cierre de las etapas zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores

La localidad de Rada Tilly fue escenario del cierre de las etapas zonales de los Juegos Chubutenses para Personas Mayores 2025, una iniciativa del Gobierno del Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, que busca promover la participación activa, la integración y el bienestar de las personas mayores a través del deporte y la cultura.

En total, más de 3.500 chubutenses participaron de las competencias impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, que se llevaron a cabo en distintos puntos de la provincia. De ellos, 353 clasificaron a la instancia final, que se desarrollará antes de fin de año y reunirá a los ganadores de los diez zonales realizados en todo el territorio chubutense.

Durante las jornadas, los participantes compitieron en diversas disciplinas deportivas como Ajedrez, Newcom, Pádel, Sapo, Tejo y Tenis de Mesa, además de disfrutar de propuestas culturales orientadas a la creatividad, la memoria y el trabajo colectivo.

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó el valor social del programa y afirmó:

“Estos juegos son una celebración de la vida, del encuentro y del derecho a seguir participando activamente. Nuestros adultos mayores son protagonistas de cada historia comunitaria y parte esencial del desarrollo de Chubut”.

Por su parte, la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, subrayó el espíritu integrador del evento y señaló: