Malón, este sábado en Comodoro celebra los 30 años de Espíritu combativo

Malón se presentará este sábado en Ele Multiespacio. El concierto forma parte de su gira celebración «Espíritu combativo 30 años», que se inició el 12 de julio en el Teatro Flores de CABA.

ESPÍRITU COMBATIVO es el álbum que llevó a MALÓN a todos los rincones de Latinoamérica con grandes clásicos como Síntoma de la infección, Castigador por Herencia, Gatillo Fácil, entre otros. Un álbum innovador para el momento en que salió y con una temática que en día de hoy sigue vigente.

Malón

Formados en 1995, post separación de Hermética, la banda originalmente se encontraba integrada por O’Connor y Tano Romano; se suman Carlos Kuadrado en bajo, y Pato Strunz en batería.

El nombre surge naturalmente por coincidencia entre ambos fundadores.

En su primera etapa la banda graba tres discos, comparte escenario con las principales bandas del género y deciden separarse en 1998.

Bajo la consigna ̈El regreso más esperado ̈ retoman sus actividades en 2011 haciendo giras por toda Latinoamérica, tocando con grandes artistas internacionales y grabando un nuevo disco 2015.

En el 2021 Javier Rubio ingresa en la batería, dando su primer show en Mar del Plata.

En el 2023 fue editado su tan esperado disco de estudio ¨Oscuro Plan del Poder¨ que tuvo su presentación oficial en vivo en el Teatro Flores en agosto de 2023 con entradas agotadas.

Discografía

Espíritu Combativo (1995)

Justicia o Resistencia (1996)

Resistencia Viva (en vivo 1997)

Nuevo orden Mundial (2015)

Oscuro Plan del Poder (2023)

El concierto en Comodoro

▪️Horario: Puertas 23 hs .

Entradas Fisicas en LA ROCKERIA* , de Pellegrini 865, en horario corrido de 10 a 19 hs.

▪️Valor $ 40.000, en Efectivo o transferencia.

También venta on line con todos los medios de pago en:

https://norteticket.com/MALON-EN-COMODORO/