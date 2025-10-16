Un hombre fue baleado en el barrio San Martin y se negó a declarar sobre lo ocurrido

Un nuevo hecho de violencia se registró este miércoles por la noche, alrededor de las 21:15, enccalle Los Perales al 1200 del barrio San martin , en Comodoro Rivadavia, donde un hombre identificado como C.T. fue baleado en ambas piernas.

De acuerdo con el parte policial, efectivos de la Seccional Séptima hallaron al hombre tendido sobre la calle Los Perales, y al intentar identificarlo advirtieron que presentaba heridas de arma de fuego en sus piernas.

El herido fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, que lo trasladó al Hospital Regional, donde fue intervenido quirúrgicamente y más tarde recibió el alta médica.

Fuentes policiales informaron que el hombre se negó a brindar detalles sobre lo sucedido, ni precisó dónde ni cómo se produjo el ataque, lo que dificulta el avance de la investigación.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso, mientras que personal de la Comisaría Séptima continúa con las averiguaciones, el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos que permitan esclarecer el hecho.