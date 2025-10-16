Jueves ventoso y con alerta amarilla por ráfagas fuertes

Comodoro Rivadavia amaneció este jueves 16 de octubre con una temperatura de 11,3°C, cielo algo nublado, viento del oeste a 39 km/h y una humedad del 38 %, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sol salió a las 06:33 y se pondrá a las 19:59, en una jornada marcada por el alerta amarilla por viento, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Pronóstico para este jueves

Mañana: ventoso, temperatura cercana a los 9°C, sin probabilidad de lluvias.

Tarde: ventoso, máxima de 18°C, con ráfagas del oeste de hasta 87 km/h.

Noche: ligeramente nublado, temperatura en torno a los 16°C, viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h.

Pronóstico extendido

Viernes: mínima 6°C / máxima 18°C

Sábado: mínima 8°C / máxima 24°C

Domingo: mínima 16°C / máxima 29°C

Lunes: mínima 12°C / máxima 26°C

Martes: mínima 7°C / máxima 20°C

Miércoles: mínima 6°C / máxima 20°C

El SMN advirtió que el alerta amarilla por viento se mantendrá activa durante la jornada, especialmente en horas de la tarde, con posibles ráfagas de hasta 87 km/h.