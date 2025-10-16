9 imputados: La defensa pidió nulidad y libertad, pero la Justicia ratificó la prisión preventiva

En horas de la tarde del miércoles se realizó en sede de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención y apertura de investigación contra nueve personas imputadas por un violento episodio ocurrido la mañana del martes 14 de octubre, frente al edificio judicial, cuando se desarrollaba una audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves.

Los coimputados fueron identificados como José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rua, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández.

La fiscal general Andrea Rubio, acompañada por el fiscal jefe Cristian Olazábal, solicitó se declare legal la detención de los nueve y se los formalice bajo la calificación legal provisoria de “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño”, en calidad de coautores. Además, pidió la prisión preventiva de todos los acusados.

Según la investigación, los imputados llegaron a bordo de un utilitario a la esquina de Portugal y Sámper López cerca de las 7:40 de la mañana, portando tres armas de fuego —una calibre .22, una pistola Bersa y una Taurus 9 mm—, con el presunto propósito de atacar a familiares de la víctima del caso Nieves.

Testigos indicaron que Arca y Reyna efectuaron varios disparos, uno de los cuales impactó en un vehículo estacionado frente al juzgado. Tras el ataque, los agresores huyeron, pero fueron detenidos poco después en Mitre y Grecia.

Los fiscales argumentaron la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad del hecho, por lo que solicitaron la prisión preventiva.

Las defensas, por su parte, pidieron la nulidad de la requisa y reclamaron la libertad de sus defendidos o, en forma subsidiaria, su libertad con presentaciones periódicas.

Finalmente, la jueza penal Raquel Tassello resolvió hacer lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal, declarando legal la detención, formalizando la investigación y disponiendo dos meses de prisión preventiva para los nueve imputados.

Intervinieron en la defensa los abogados María Cristina Sadino (por Arca, Reyna y Soto), Juan Bill (por Cerezo y González), Luciana Risso (por Casas), María de los Ángeles Garro (por Alancay) y Vanesa Vera (por Rua y Hernández).