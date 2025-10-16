Gimnasia no pudo en casa: La Unión se llevó un triunfo en el Socios Fundadores

La Unión de Formosa logró un valioso triunfo como visitante al derrotar a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 69-61 en el estadio Socios Fundadores, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. Con esta victoria, el elenco dirigido por Guillermo Narvarte alcanzó su cuarta victoria consecutiva, consolidándose entre los animadores del torneo.

El encuentro comenzó parejo, con baja efectividad en ambos costados. Gimnasia, apoyado por su público, cerró el primer cuarto al frente 16-15. Sin embargo, el conjunto formoseño ajustó en defensa y encontró mayor fluidez ofensiva con los aportes de Brandon Beavers y Jonatan Machuca, y se fue al descanso largo arriba por 36-27.

En la reanudación, el “Verde” reaccionó. Con buenos pasajes de Carlos Rivero, Anyelo Cisneros y Federico Grun, el local pasó al frente 46-44 al cierre del tercer parcial. Pero en el último cuarto, La Unión volvió a tomar el control con un triple clave de Sebastián Acevedo, quien fue la figura de la noche con 17 puntos. A partir de allí, los formoseños manejaron el ritmo con Beavers y Machuca, asegurando el triunfo por 69-61.

Síntesis del partido

Gimnasia (61): Anyelo Cisneros 14, Martiniano Dato 9, Emiliano Toretta 6, Carlos Rivero 7, Mauro Cosolito 7 (fi), Juan Cárdenas 8, Víctor Andrade 4, Marcos Chacón 2, Sebastián Carrasco 2, José Ignacio Copesky 0, Jesús Centeno 0, Federico Grun 2. DT: Pablo Favarel.

La Unión (69): Mariano Marina 3, Sebastián Acevedo 17, Alexis Elsener 2, Jonatan Machuca 15, Windi Graterol 10 (fi), Brandon Beavers 16, Thiago Gronda 0, Tomás Nuno 6, Augusto Moresco 0, Franco Alorda 0, Tomás Spano 0, Franco Giménez 0. DT: Guillermo Narvarte.

Árbitros: Fabricio Vito, Ariel Rosas y Andrés Barbarini.

Estadio: Socios Fundadores, Comodoro Rivadavia.