Iturrioz: “Las balas ya pican más cerca y necesitamos que la Justicia acompañe”

El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, brindó una conferencia de prensa en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia tras la balacera registrada frente al edificio del Poder Judicial. Estuvo acompañado por el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, y el jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Lucas Cocha.

El ministro Héctor Iturrioz analizó los graves hechos ocurridos en las últimas horas en Comodoro Rivadavia, donde un enfrentamiento armado entre bandas antagónicas se produjo en pleno centro, frente al Poder Judicial, sin que se registraran víctimas, pero generando alarma social.

“Felizmente este tipo de situaciones son anormales, pero la impunidad con la que actuaron demuestra que ya no existe temor a la sanción penal”, expresó Iturrioz ante los medios locales.

Según detalló, el ataque se dio cuando una camioneta Toyota HiAce con nueve ocupantes se aproximó al edificio judicial, donde estaba prevista una audiencia preliminar por un caso de homicidio que involucra a la familia Nieves, “una familia conocida en Comodoro, con más de cien causas judiciales”, recordó el ministro.

El funcionario provincial remarcó que este episodio se suma a otros hechos recientes de violencia armada, como el homicidio ocurrido en la estación de servicio Rodrigo, también en zona céntrica. “Estos hechos no pueden seguir ocurriendo a la luz del día y en lugares con tanta presencia de cámaras. Es intolerable. Nunca había pasado algo así en Comodoro”, sostuvo.

Críticas al Poder Judicial

Iturrioz fue enfático al señalar la necesidad de una respuesta coordinada entre todos los poderes del Estado. “Los problemas extraordinarios necesitan soluciones extraordinarias. No se puede seguir rechazando allanamientos cuando está claro dónde se esconden las armas. Las balas pican más cerca”, advirtió.

El ministro relató que, en septiembre, se habían solicitado allanamientos en domicilios relacionados a los grupos enfrentados —entre ellos la familia Nieves y el grupo Vera—, pero las órdenes fueron rechazadas. “Sabemos que las armas no están en sus casas, sino en domicilios de allegados. Esa decisión judicial fue un error”, sostuvo.

También cuestionó que se haya declarado nulo el secuestro de armas presuntamente utilizadas en el ataque, lo que calificó como “una barbaridad”.

“No podemos permitir que por un tecnicismo procesal se anule un secuestro de armas que fue legítimo. Estando presentes el fiscal y la policía. Sería un despropósito que tuvieran que devolver esas armas”, afirmó.

Investigación y refuerzos

El titular de la cartera de Seguridad adelantó que el caso será investigado bajo la figura de asociación ilícita, con el objetivo de desarticular a los grupos que “viven de los delitos que cometen”.

“Lo vamos a investigar así y lo vamos a llevar al fiscal. Espero que la judicatura también nos acompañe. No se puede seguir mirando para otro lado”, expresó.

Consultado sobre la quema del vehículo utilizado en el ataque, Iturrioz señaló que aún no se puede confirmar si se trató de una represalia. Admitió, no obstante, una “deficiente custodia policial” del rodado secuestrado. “Tenemos carencias en los espacios de depósito de vehículos cautelados, estamos trabajando junto a la Municipalidad para resolverlo en un predio del kilómetro 18”, explicó.

Mensaje final

El ministro cerró la conferencia con un llamado al Poder Judicial a “ponerse en los zapatos de las víctimas”.

“A la ciudadanía no tengo nada que decirle, porque estamos en deuda con ellos. A los jueces les pido que comprendan lo que viven los barrios de Comodoro. Si una balacera a plena luz del día no es un llamado de atención, entonces nada lo será”, sentenció.

Finalmente, valoró el trabajo conjunto entre la Policía del Chubut, la Unidad Regional y el Ministerio Público Fiscal, y anticipó que se reforzarán las investigaciones y operativos de control en los sectores más conflictivos de la ciudad.