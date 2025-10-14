Close Menu
martes, octubre 14
Ciudad

Gigante Megadisco: la memoria de una generación que aún resuena en Comodoro Rivadavia

Un texto de Roberto Pérez despertó la nostalgia por aquellas noches en la calle  Ameghino, donde la juventud tenía su punto de encuentro en el legendario boliche “Gigante Megadisco”.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read

“Dios mío, un día sos joven y al otro te levantás temprano para llevar bateas a Gigante Mega Disco”, escribió Roberto Pérez, entre risas y recuerdos. Su mensaje, publicado en redes, se volvió rápidamente una postal emocional de los comodorenses que alguna vez cruzaron las puertas del icónico boliche de la calle Ameghino, testigo de noches interminables, amistades y primeros amores.

EESS-300x250-80kb

Gigante no era solo un lugar. Era una época, un símbolo de juventud en una ciudad que siempre se movió al ritmo del viento, del trabajo y del deseo de encontrarse. Allí, bajo las luces de colores, la música sonaba como una promesa: que todo estaba por empezar, que el mundo era enorme y el tiempo, infinito.

Roberto, con humor y un dejo de nostalgia, resumió en pocas líneas lo que muchos sienten al mirar atrás: el paso del tiempo y la transformación inevitable de la vida cotidiana.

“Sean felices, no jodan a nadie, no jodan con la bocina y usen las putas luces de giro, que uno no adivina para dónde quieren ir y el camión no frena como un auto”, escribió, entre ironía y ternura, como quien lanza una verdad al aire y se ríe de sí mismo.

En esa mezcla de añoranza y realismo se esconde la esencia de una generación que creció en los 90 y los 2000 en Comodoro, entre la música, las rutas de ripio y los fines de semana donde todo parecía girar alrededor de un lugar: Gigante.

Share.

Related Posts