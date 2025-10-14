Herrera: “En los primeros nueve meses los patentamientos de 0km crecieron el 77% en Chubut”

César Herrera, economista y líder del Observatorio de Economía de la UNPSJB, indicó a ABC Radio por FM Records que “Venimos analizando los últimos cinco años y la venta de autos 0km estuvo por debajo de la media y en los primeros nueve meses han dejado un saldo positivo del 77% para Chubut, Tierra del Fuego con un 61,3% y Santa Cruz creció menos con un 51%. En el último trimestre se observó un decrecimiento respeto del primer trimestre donde había más créditos e indemnizaciones”.

En ese marco, señaló que “En líneas generales hay muchas personas que consideran la compra de un vehículo como una inversión, es parte de los usos y costumbres de la región sumado a las inclemencias climáticas; pero también porque se usa menos el transporte público y mucho más el uso vehicular individual”.

El economista agregó que “La construcción en Chubut también se viene moviendo por encima de la media nacional, mientras que en las zonas no petroleras conjuntamente a Santa Cruz muestra un crecimiento inusual. En Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia los ritmos de crecimiento de los metros cuadrado de construcción son negativos mostrando una marcada diferencia con lo que en Chubut viene sucediendo en ciudades como Trelew y Rawson”.

Puntualizando, Herrera sostuvo que “Trelew viene teniendo un aumento exponencial de la obra nueva y la incluimos dentro de lo consideramos teoría del ciclo electoral, que quiere vincula los procesos electorales con la suba de las obras públicas impulsadas por el Estado”.

Por último, señaló que “En Comodoro se observa una desaceleración en el consumo de energía y seguimos complementando las fuentes de datos para agrupar por lo menos siete u ocho variables que permiten analizar la situación económica”.