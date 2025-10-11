Tesla rompe récords: los factores detrás del imparable rally bursátil

Tesla alcanza máximos históricos: qué impulsa el espectacular rally de sus acciones

Las acciones de Tesla protagonizaron un repunte histórico en septiembre, alcanzando su nivel más alto en meses y generando expectativas entre inversores y analistas sobre la posibilidad de nuevos récords.

El fuerte repunte, de casi 28% en cuatro semanas, coincide con la expectativa del primer recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año, lo que impulsó a los mercados a buscar activos de mayor riesgo. Sin embargo, expertos advierten que detrás del rally hay factores tanto fundamentales como técnicos que los inversionistas deben considerar.

Fundamentos del rally

Tesla sigue consolidando su posición como líder en vehículos eléctricos e inteligencia artificial aplicada a la movilidad y la robótica, lo que ha reforzado la confianza de los inversores. Además, recientes decisiones regulatorias en estados como Arizona, Nevada, Texas y California permitieron probar la flota de robotaxis, un proyecto que Elon Musk espera cubra la mitad de la población estadounidense antes de fin de año, creando expectativas sobre un negocio escalable y rentable.

Otro catalizador clave fue la actualización de Piper Sandler, que elevó su precio objetivo para Tesla de 400 a 500 dólares, destacando que la empresa no solo produce automóviles, sino que participa en mercados de alto crecimiento como movilidad autónoma, robótica y transporte masivo.

Por otro lado, el reporte de entregas del tercer trimestre anticipa aproximadamente 446.000 unidades, un incremento del 16% respecto al trimestre anterior, reforzando la percepción positiva sobre la demanda de sus vehículos.

Análisis técnico: resistencia y posibles escenarios

Desde el punto de vista gráfico, Tesla superó recientemente una resistencia clave en 365 dólares, acercándose a los 450 dólares. La acción se encuentra por encima de su media móvil de 50 días y ampliamente sobre la media de 200 días, señal de fortaleza a largo plazo, aunque con un riesgo de sobrecompra a corto plazo (RSI cerca de 80).

La próxima zona de resistencia se ubica alrededor de 480 dólares, coincidiendo con el récord histórico de diciembre de 2024. Superar este nivel abriría la puerta al objetivo de 500 dólares, mientras que un rechazo podría generar toma de beneficios hacia los 430-440 dólares, donde convergen soportes importantes.

En términos de tendencia de largo plazo, la acción mantiene mínimos crecientes desde 2023, lo que indica que los compradores aún dominan la dinámica del precio. La publicación de las cifras oficiales de entregas y los resultados del tercer trimestre serán clave para definir si este rally continuará o si el mercado tomará un respiro.

Fuente:https://www.a24.com/actualidad/tesla-acelera-maximos-historicos-que-esta-impulsando-el-rally-n1485640